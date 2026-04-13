13日午前、横手市大雄や横手市猪岡で畑などを焼く原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。横手警察署の調べによりますと13日午前10時半ごろ、横手市大雄字焼野の畑や休耕田から出火しました。現場付近にいた男性が枯れ草が燃え広がっているのを発見し、消防に通報しました。火は約3時間後に消し止められましたが枯れ草などが燃えました。けがをした人はいませんでした。一方、午前11時10分ごろには横手市猪岡字長瀞