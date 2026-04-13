◆■群馬12連勝、琉球8連勝…上位進出狙う 「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は、4月12日に第31節が終了した。長崎ヴェルカがクラブ史上初のチャンピオンシップ進出を決めたが、残り7つの出場枠は未確定。残り8試合となったレギュラーシーズン最終盤も、上位争いから目が離せない。 東地区では、首位の宇都宮ブレックスが連勝し、地区優勝マジック6と前進。第31節GAME1を制