Snow Manが、最新曲「SAVE YOUR HEART」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】Snow Man、最新型のアンドロイドに最新曲「SAVE YOUR HEART」MV） 同楽曲は、宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題歌。4月29日リリースのSnow Man13枚目のシングルにも収録される予定だ。 愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソングの同