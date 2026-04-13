【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ReoNaの新曲「結々の唄」のMVが、4月20日20時にYouTubeでプレミア公開される。 ■楽曲の背景にある風景や空気感を映像として表現 「結々の唄」は、3月7日にReoNaが故郷・奄美大島で開催した初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』にて初披露され、同日配信リリース。 奄美大島に伝わる人と人とが支え合いながら生きていく「結