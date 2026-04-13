※4月21日、東証グロース市場に上場予定のバトンズ [東証Ｇ]は13日、公開価格を発表した。 ●バトンズ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：4月21日 事業内容：M&A総合プラットフォーム「BATONZ」の 企画・開発・運用 公開価格：660円 仮条件：630円～660円 想定発行価格：660円 上場時発行済み株式数：462万2300株 公募：31万株 売り出し