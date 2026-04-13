4月13日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充／変更――――――――――― ソーバル [東証Ｓ]決算月【2月】4/13発表 長期保有優遇制度を導入。1000株以上かつ3年以上保有株主に対するQUOカードを4000円分（従来は2000円分）に増額する。 ＳｈｉｎｗａＷｉｓｅＨｏｌｄｉｎｇｓ [東証Ｓ]決算月【5月