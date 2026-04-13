４月１２日夜、北海道旭川市の神居古潭で、１８歳の男性が川に流される事故がありました。１３日の捜索で男性は見つからず、警察と消防が１４日朝から捜索を再開します。旭川市神居町・神居古潭で１２日午後６時半すぎ、「川のほとりで遊んでいたところ、友人が川に沈んでいった」と警察に通報がありました。警察によりますと、河川敷で男女４人くらいが花火をしていたところ、１人の女性が川に入り、助けようとした１８歳の男性が