中国メディアの環球時報は13日、韓国について「生徒の識字能力低下を受け、政府が漢字教育の役割について再精査している」とする記事を掲載した。連合ニュースやコリア・ヘラルドなど韓国メディアの報道として伝えたところによると、韓国国家教育委員会は9日、生徒の識字能力向上に向けた幅広い取り組みの一環として、教科書に漢字の注釈を追加する可能性を含め、漢字教育を強化する方法を検討すると発表した。国教委文章読解力特
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