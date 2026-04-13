東方1-1ガス田の二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）プロジェクトがすでに着工したことが、中国海洋石油集団（中国海油）への取材で分かった。これは中国初の海上における二酸化炭素（CO2）圧入による天然ガス増産技術の実証応用プロジェクトで、全面稼働後は年間最大で100万トン以上のCO2を地層に貯留できるとみられている。人民日報が伝えた。CO2圧入増産技術（CO2-EGR）はパイロット試験段階から商業応用段階へと徐々に移行しつ