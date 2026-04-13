俳優の堤真一が、27年ぶりにTBS系日曜劇場で主演を務めることで話題の『GIFT』（TBS系）。4月12日にスタートしたが、初回で放送された “敵役” ヘッドコーチの言動が話題となっている。「この作品は、パラスポーツである車いすラグビーの世界を舞台に、堤さんが演じる天才宇宙物理学者が弱小チームを変えていく、というストーリーです。12日に放送された第一話では、物理学者とチーム、そしてそれを見守る人々との出会いが描か