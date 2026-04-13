2026中国国際花卉（かき）園芸展覧会が4月10〜12日に北京で開催され、20余りの国と地域から700社近い企業が出展しました。 中国花卉協会市場流通分会の張力副会長によると、中国の花卉経済はすでに5200億元（約11兆9600億円）超の年間生産額を形成し、全国22万余りの経営主体と数千万の農家の雇用と増収をけん引しています。中国はすでに世界最大の花卉生産国、重要な消費国・貿易国となっています。 データによると、2025年の中国