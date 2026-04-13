ソフトバンクの“守護神”である杉山一樹投手が“大失態”をさらした──。4月11日の日ハム戦で、6−2と4点リードの場面で登板した杉山は、簡単にツーアウトを取ったが、四球と安打で1失点。試合後、自らのふがいない投球にいら立ち、左手でベンチを殴った際に骨折。翌12日に出場選手登録を抹消された。杉山と言えば、身長193cmの長身から投げ下ろす剛速球と落差のあるフォークとのコンビネーションで、空振りが取れる投手と