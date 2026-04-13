映画『90メートル』公開御礼舞台挨拶に、ダブル主演を務めた山時聡真さんと菅野美穂さん、そして中川駿監督が登壇しました。【写真を見る】【 菅野美穂 】「気合だ！」連呼で山時聡真に気合注入突然の大暴れに会場爆笑映画は、母を支える息子と難病を抱えるシングルマザーを描いたヒューマンドラマです。 山時さんは、?男子8人くらいで一緒に観に行った?と、友人たちと本作を観に行った時のことを回想。?上映中に、チラチラ