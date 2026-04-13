タレントのマツコ・デラックスが、13日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』に生出演。約2ヶ月ぶりに同番組月曜レギュラーとして復帰した。月曜コメンテーターの若林史江氏は放送後、自身のXを更新し、マツコとの2ショットを公開した。【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックスマツコは、2月9日放送の『5時に夢中！』に電話出演。「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃ