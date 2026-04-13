ボートレース浜名湖のルーキーシリーズ第6戦は13日、準優勝戦が行われた。勝ち上がった6人が14日12Rの優勝戦に進出。1号艇の西川拓利を軸に激戦が展開される。4連勝の勢いは緑の枠をも打ち砕いた。準優10Rは3連単2万5030円の波乱。6号艇の佐藤航（26＝埼玉）が5コースから突き抜けた。これで5連勝でのファイナル進出だ。「（ピットアウトを告げる）ブザーに一番近いので、よく聞こえましたね」レース後は気持ちよさそうに