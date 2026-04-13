トランプ大統領がアメリカ軍によるホルムズ海峡の封鎖を表明したことについて、中国外務省は13日、「関係諸国は冷静さと自制を保つべきだ」と強調しました。中国外務省の報道官は13日の記者会見で、アメリカ軍によるホルムズ海峡の封鎖について「この問題を解決する道は、速やかな停戦と戦争の終結にある。関係諸国は冷静さと自制を保つべきだ」と強調しました。その上で、中国は戦闘終結のために、今後も建設的な役割を果たすと述