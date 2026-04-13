川崎市は１３日、市内に住む５０代の女性がはしかに感染したと発表した。直近の海外渡航歴はなく、感染経路を調べている。市健康福祉局によると、女性は７日に発熱や発疹の症状が出て、１０日に医療機関を受診。翌１１日に陽性が判明した。現在は自宅療養中で快方に向かっている。女性は周囲に感染させる可能性のある６日と８日に東急ストア新丸子店（同市中原区）を利用していた。