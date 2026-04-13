Photo: はらいさん 暗い場所、夜景撮影もお任せあれ。3月に発売されたSamsung（サムスン）Galaxy S26 Ultraのカメラは一言で言うと、暗所での撮影や手ぶれ補正が強化されました。"Galaxy史上最も明るいカメラシステム"を実際に試すため、Galaxy S26 Ultraを片手に夜の東京をお散歩してきました。記事に掲載している写真は（生成AI画像を除いて）すべて撮って出しです。(※動画はサイズ/フレ