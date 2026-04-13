今回は筆者自身の体験談をお届けします。 「逆上がりができるようになりたい」と強く願う息子のために、誕生日プレゼントとして思い切って室内用の鉄棒を購入することに。 そんなある日、遊びに来た友達のMちゃん親子から、「毎日鉄棒を使わせて！」とお願いされ……。 逆上がりができるようになりたい！