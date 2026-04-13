AIの発展とともに、AIを搭載した自律型兵器の開発競争が激化しています。ニューヨーク・タイムズが世界的なAI兵器の軍拡競争について報じました。The Escalating Global A.I. Arms Race - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2026/04/12/technology/china-russia-us-ai-weapons.html2025年9月に北京で行われた軍事パレードでは、中国軍が複数のドローンを披露しました。中国軍のドローンは自律飛行し、戦闘機と並んで戦闘