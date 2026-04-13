元乃木坂46の矢久保美緒が12日、自身のインスタグラムを更新。大胆なヘアチェンジを披露し、ファンの注目を集めている。【写真】雰囲気ガラリ金髪の矢久保美緒をもっと見る矢久保は乃木坂46の4期生として活動し、昨年12月にグループを卒業。今回は卒業後、初の投稿となった。矢久保は「染めました！ハイトーン(^_^)」とコメントを添え、これまでの黒髪から一転、明るい金髪姿を公開。新鮮な雰囲気を見せている。さらにス