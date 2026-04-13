伊勢神宮にとって、式年遷宮はとても重要な行事です。 【写真を見る】20年に一度の伊勢神宮「式年遷宮」 20年のうち半分は準備に 前回約2400億円に上る経済効果 三重の盛り上がり今回の期待は （大石邦彦アンカーマン）式年遷宮、約1300年に渡って、20年に一度行われてきました。20年に一度なんですけども、その半分は準備に費やされていて、8年余り行われています。細かく見ていきましょう。 まずは、こちらになります。