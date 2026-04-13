◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）３度目の重賞挑戦できさらぎ賞を勝利したゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は、底知れぬポテンシャルを感じさせる。初タイトルを手にした前走は、わずか頭差で４頭横並びの大接戦をものにした。宮田調教師が「個人的に勝って良かったんですけど、最後に少し気を抜いてるようにも見えました。ゴール後に、また加速してビューンと行