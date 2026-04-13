葉物野菜、お買い得なのはいつまで？驚きの美味しい食べ方も！きょう都内にある青果店をのぞいてみると…「100円（税込108円）だから。安いですよね。半分でももっとするし」「ほうれん草は3つで100円（税込108円）。茹でて胡麻和えです」今、葉物野菜が安いんです！白菜半分が108円！レタス1個も108円！2月下旬以降の雨と気温の上昇で順調に育ち、出荷量が増加。こちらの青果店では去年より3分の2ほど安くなっているといいます。