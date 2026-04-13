4月13日、東京大学の入学式が行われました。さまざまな思いを胸に、新たに学業に励んでいくようです。【写真で見る】「お父さんより稼ぎたい」「年収600万超えたい」東大生にインタビュー東大生に人気の就職先は?「官僚」は減少…出水麻衣キャスター:東大生と言えば、「官僚になりたい人が多い」というイメージを持たれている方もいるかと思います。実際に、官僚になる人はどんどん減っているといいます。【東大出身国家公務員総