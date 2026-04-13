【台北共同】台湾の第2野党、台湾民衆党は13日、同党所属の中国籍の立法委員（国会議員）李貞秀氏を党籍剥奪処分とした。党内の調和を乱したためだとしている。比例区選出の委員のため失職する。李氏は2月に民衆党委員の辞任に伴い繰り上げ当選した。政府は中国籍であることを問題視し、委員として認められないと反発していた。民衆党は処分理由で国籍問題に触れていない。李氏は党関係者らの金銭問題を批判して取り消すなど