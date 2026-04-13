「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が、13日に更新。カズレーザーが、飲み会を断らない理由を明かした。この日のテーマは、「飲み会の断り方」。カズレーザーは「俺、ないですね。誘われていた頃は全部行ってました」と飲み会を断ったことがないと豪語した。さらに「俺が全部誘ってる」と、自ら仲間を誘って飲みに行