タレントのマツコ・デラックスさんが13日、自身が出演する番組に生出演。2月2日放送回以来、約2か月ぶりに番組復帰を果たしました。【写真を見る】【 マツコ・デラックス 】約2か月ぶりに生出演“首の手術” から復帰も「ほんとに働きたくない！」番組冒頭、司会者に「おかえりなさい」と紹介されるとマツコさんは「本当にもうヤダ。労働意欲が湧かなくて。今日も1時間ぐらい前までバックれてやろうと思って」と切り出し、続けて