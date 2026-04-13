若者を指す言葉として「Z世代」という呼称が定着して久しいが、このひとくくりの表現にはもはや限界が来ている。生まれた時からスマホが当たり前の環境で育った彼らであっても、進学や就職、収入の変化といったライフステージの違いによって、価値観や情報の接し方は大きく異なるからだ。 実際、企業のブランドマーケティングを支援する株式会社OASIZがこの世代を「Z1（15～19歳）」「Z2（20～24歳）」