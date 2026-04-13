経済財政諮問会議で発言する高市首相（手前）＝13日午後、首相官邸政府は13日、経済財政諮問会議を開き、毎夏に策定する経済財政運営の指針「骨太方針」の議論を本格化させた。「責任ある積極財政」を掲げる高市早苗首相の意向に沿い、国や地方の借金である債務の削減の厳格な基準を棚上げするといった、予算編成の在り方に関する5原則を民間議員が提案。首相は「抜本見直しに向けた検討を加速する」と述べた。先進国で最悪の財