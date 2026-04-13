元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、今一番稼げるSNSについて言及した。お笑いタレント・ピスタチオ伊地知（41）が12日放送のカンテレ「お笑いワイドショーマルコポロリ!」に出演。そこで後輩の「マテンロウ」アントニー（36）が伊地知がTikTokの投げ銭で“荒稼ぎ”していると暴露。「こないだバースデー週間があって、4000万円」といい