涙やけのケア、なかなか大変ですよね。バンビは若い頃だけだったんですが、最近は目やにがポロポロ毛にくっついて口まわりが汚くなります。 涙やけのケアしなくてよくなった！と思いきや、結局顔を拭くのはちゃんとやらないとダメだった！ ブラッシング嫌いなバンビ、顔まわりを拭かれるのももちろん嫌がるので大変です…。