&TEAMが、本日4月13日0時に3rd EP『We on Fire』収録曲を全曲バンドル配信スタート。あわせて、タイトル曲「We on Fire」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】&TEAM、3rd EPタイトル曲「We on Fire」アクションシーンに初挑戦したMV） 同MVでは、&TEAMメンバー全員が本格的なアクションシーンに初挑戦。シンクロダンスにも垣間見える驚異的な身体能力を発揮している。パルクー