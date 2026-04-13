SHADOWSが、9月23日に幕張メッセ 国際展示場4～6ホールにてライブイベント『超PMAM』を開催する。 （関連：HEY-SMITH、The BONEZ、SHADOWSの熱い想い交差した夜フルキャパで挑んだ『REDLINE ALL THE FUTURE』） 本イベントは、SHADOWSのアニバーサリーイヤーを象徴する企画のひとつとして開催されるもので、第一弾出演アーティストとしてSHADOWSの出演が決定。今後も追加アーテ