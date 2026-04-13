東京都在住の40代女性・Kさんが妊娠していた時のことだ。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち電車で帰っていると、近くに体育会系の学生2人と、彼らの監督が乗っていた。Kさんが立ったままでいると、彼らに声をかけられて......。＜Kさんからのおたより＞15年前の妊婦時代、仕事上がりに山手線に乗っていました。幸いつわりも酷くなく、気楽な妊婦生活を過ごしていたのですが、その日たまたま優先席の近くに立っていた