「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８３）の妻で、タレントの加藤綾菜が３８歳になったことを明かした。１３日に自身にインスタグラムを更新し、「誕生日でした！ついに…３８歳」と報告。１２日に誕生日を迎え、夫とお祝いする様子をアップした。豪華なプレゼントや料理が並び、にぎやかなパーティーだ。「カトちゃんと出会い１７年カトちゃん＆親友達に連日祝って頂き感謝感激です。そして応援してくださっている皆様にも心か