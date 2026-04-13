◆第３回佐賀がばいスプリント・重賞（４月１２日、佐賀競馬場・ダート１３００メートル、稍重）地元佐賀の１２頭が出走し、単勝１・５倍で断然１番人気のツークフォーゲル（牡６歳、佐賀・鮫島克也厩舎、父ドレフォン）が、佐賀に移籍後２連勝で重賞初制覇となった。レースでは好位から進め、４コーナーを先頭で迎えると、そのまま押し切った。勝ちタイムは１分２１秒２。１馬身差の２着に４番人気のテイエムランウェイ（石川