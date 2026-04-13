『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「開幕1年続く『ミャクミャク』人気ドローンショーも限定復活」についてお伝えします。◇13日、大阪市の書店に現れた大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」。行われていたのは、自身のグラビア写真集のお渡し会です。1年前の4月13日、万博が開幕。記念すべき日にミャクミャクが抽選で当選した90人に写真集を手渡し、写真撮影も行われました。ファン「泣きそ