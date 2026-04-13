映像に映るのは、東京・新宿にある首都高の高架に置かれた大量のハンガーと、そこへやってきたカラスです。くちばしで器用にハンガーを使って巣作りしているように見えます。高架に大量のハンガーを持ち込んだのは「春のカラス」でした。近所に住む人は「うちもだいぶ前に（ハンガーが）なくなった。（原因が）全然分かっていない」と話し、ベランダで異変を感じていたといいます。さらには、カラスが飛び立つ際には道路上にハンガ