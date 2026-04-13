◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１３日、栗東トレセン共同通信杯３着からの巻き返しを狙う。ホープフルＳ覇者ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、昨年１１月の新馬を逃げ切りＶ。続く２歳Ｇ１は４角７番手から豪脚を繰り出し、父ワールドプレミアの初年度産駒として、初のビッグタイトルを送り届けた。前走の共同通信杯は初の１８００メートル戦、