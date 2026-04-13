4月14日（火）の近畿地方は、晴れ間はあるものの、夜は天気が下り坂でしょう。 日本の南にのびる停滞前線や、上空の湿った空気の影響を受けて、雲の広がりやすい天気になりそうです。昼過ぎにかけては晴れ間もあり、日なたでは暑く感じる所もあるでしょう。夕方から夜は雲が広がり、和歌山県や兵庫県など南や西の地域を中心ににわか雨となる見込みです。帰りが遅い方は折りたたみの傘があるとよさそうです。 朝の最低気温