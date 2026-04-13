興収２００億円超で邦画実写の歴代興収記録を更新した「国宝」（李相日監督）のプロデューサーを務めたミリアゴンスタジオの村田千恵子氏、クレデウスの松橋真三氏が優れた映画製作者を表彰する藤本真澄賞を受賞。１３日に都内で行われた授賞式に出席した。歌舞伎の世界を題材にした吉田修一氏の原作小説を映画化。興収で日本映画の歴史を塗り替えただけでなく、カンヌ国際映画祭の監督週間に出品され、米アカデミー賞のメイク