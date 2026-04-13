ゴールデンウィークが目前に迫る中、関東の人気観光地の湖に異変が起きています。雨不足によって水位が過去10年で最も低下。名物の滝へ流れる水を止める事態になっています。関東の人気観光地では異常事態が続いていました。栃木県の奥日光にある中禅寺湖では、雨不足により一部、湖の底がむき出し状態となっていました。普段は湖面に浮かぶ島も、水位が下がり島まで歩いていくことができます。湖の底から“幻の道”が出現していま