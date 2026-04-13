韓国でテレビタレントや放送作家として活動する精神神経科専門医のヤン・ジェウンが院長を務めていた富川（プチョン）の精神科病院で死亡事故が発生し、その後、業務停止期間を経て廃業したことが明らかになったと１２日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。記事によると、京畿（キョンギ）富川市保健所は病院側が１日、廃業を届け出たことを明かしたという。該当病院にはすでに入院患者はおらず、転院処置や事前通知な