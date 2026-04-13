お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（５１）が離婚していたことが１３日、わかった。所属事務所は取材に対して、離婚が事実であることと、親権は元妻が持つことを認めた。河本は１９９５年に相方の井上聡と「次長課長」としてデビュー。２００３年には元「大阪パフォーマンスドール」のメンバー・重元直美さんと結婚し、一男一女をもうけた。２０１０年、１５年には急性すい炎で入院。２５年２月には体調不良で活動を休止。