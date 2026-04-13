中道改革連合の小川淳也代表は１３日、国会内で行った党常任幹事会で、先の衆院選の総括文書取りまとめについて言及した。小川氏は「さまざまな懸案事項、組織の課題、惜敗者の支援、そして（政党）交付金にかかる事項、選挙の総括。前を向くために直視しなければならない、あらゆる課題が盛りだくさんでございます。常任幹事会のメンバーによくご議論をいただきたいと思っています」と要望した。１４日の執行役員会で総括文