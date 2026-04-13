【モデルプレス＝2026/04/13】乃木坂46の岡本姫奈が4月11日、自身のInstagramを更新。レースのワンピース姿を披露し、反響が集まっている。【写真】22歳乃木坂「色白で発光してる」素肌透けるレース衣装◆岡本姫奈、レース衣装で美腕すらり岡本は「乃木フラリアルイベントありがとうございました‎」とつづり、写真を投稿。白いレースで全体にフックの飾りが付いている衣装を着用し、「『Monopoly』衣装を選びました〜」と記