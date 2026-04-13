メ～テレ（名古屋テレビ） かつて漁獲量全国一を誇っていた愛知県産のアサリ。しかし近年は不漁が続いています。今年の潮干狩りはどうなるのでしょうか。 春に旬を迎えるアサリ。 愛知県田原市はアサリの一大産地で、今出荷の最盛期を迎えています。 「今年は大粒のいいものが育っている」（渥美漁業協同組合 販売担当理事 中川信久さん） しかし、20年連続で全国一だった愛知県のアサリ漁獲量は減少傾向で、