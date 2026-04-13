東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の14日（火）の天気をお伝えします。一日雲が広がり、午後は各地で本降りの雨となりそうです。朝は雨が降っていなくても、傘を忘れずに持って出かけてください。雨の予想です。昼前ごろから降り始め、帰宅する時間帯は筑後地方を中心に雨脚が強まる所があるでしょう。夜も雨は続き、15日（水）になるとやむ見込みです。気温です。朝の冷え込みは弱く、最低気温は16℃