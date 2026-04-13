初夏にぴったりの爽やかドリンクが登場♡CHABARから、ココナッツミルクと新食感「サゴタピ」を組み合わせた期間限定メニューが発売されます。和とエスニックが融合した味わいや、トロピカルな甘さが楽しめる2種類のラインナップ。ひんやりデザート感覚で楽しめる、新しい一杯をチェックしてみてください♪ 和×エスニックの新感覚♡ 「ぜんざいミルクココナッツ」は、本州Mサイズ550円・Lサイズ65